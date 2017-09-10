фотограф, ретушер, обработка фото, переводчик английского,

Я начинающий фотограф, который очень старается найти интересную съемку, полезный опыт, красивых моделей и фотографировать с фантазией и идеями.

У меня nikon d7100 с оптикой nikkor 18-55 и 50 мм зенит, что на моем кропе смотрится как 35мм. Зенит - это красивые портреты, с приятными цветами. На выходе у меня имеется 6000х4000 25-30 мб за nef. Каждую фотографию я пропускаю через camera raw (кадрирование, цветокоррекция, расширение динамического диапазона, экспозиция с выходом на отсутствие выбитых пикселей, удаление дымки, повышение резкости, коррекция профиля объектива и сочность) - photoshop (детали на черном, детали на белом, ретуширование лица, кожи, уличного брака, цветной контраст, выборочная коррекция цвета, кривые) - передача фотографий через google disk модели или моделям - и после запускаю exposure X (фильтры, блики, текстуры, муар, нуар, блюр, экспокоррекция, виньетирование и другие эффекты)

А фото я возвращаю всегда в день съемки, и у меня счастье если есть пара десяток личных необработанных фотографий с которыми я могу скрасить досуг.

Снимаю на фотостоки, мероприятия, репортажные съемки, беременность, портфолио, костюмированные, детей свободно (я работал костюмером в детском прокате костюмов два года и фотографировал детей от 3 месяцев с родителями).

Мечтаю попробовать себя фотографом на свадьбе.