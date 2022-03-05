Я представляю студию, которая создает продающее видео.

Сплоченная команда энергичных, молодых талантов и опытных профессионалов. Некоторые из сотрудников успешно работают в данной сфере более 10 лет,

что гарантирует свежий креативный подход и ответственный результат.

Можем давать большие скидки на интересные проекты.

Наши услуги

Explainer видео

Графическая видеопрезентация

Интро анимация логотипа

Анимированная инфографика

Шаблонный видеоролик

Постобработка и видеомонтаж

Видео инструкция

Саунд-дизайн