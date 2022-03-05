Я представляю студию, которая создает продающее видео.
Сплоченная команда энергичных, молодых талантов и опытных профессионалов. Некоторые из сотрудников успешно работают в данной сфере более 10 лет,
что гарантирует свежий креативный подход и ответственный результат.
Можем давать большие скидки на интересные проекты.
Наши услуги
Explainer видео
Графическая видеопрезентация
Интро анимация логотипа
Анимированная инфографика
Шаблонный видеоролик
Постобработка и видеомонтаж
Видео инструкция
Саунд-дизайн
Портфолио
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