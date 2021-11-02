jill_07

Юлия jill_07

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

cheryukin
Дмитрий 
41 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$42
10 баллов
3 года назад
Добавить 71 товар по тз
Хороший специалист, рекомендую.
cheryukin
Дмитрий 
41 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$32
10 баллов
3 года назад
Добавить страницы по ТЗ, проверить вёрстку
Node.js
Работы сделаны чётко и оперативно.
Отличный заказчик
Ответный отзыв
cheryukin
Дмитрий 
41 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$16
10 баллов
3 года назад
Наполнение страниц, консультация
Работа сделана, качество отличное
Отличный заказчик
Ответный отзыв
cheryukin
Дмитрий 
41 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Тестирование сайта по т.з. + добавление 6 услуг на сайт клиники
Прекрасное исполнение, рекомендую
Рекомендую заказчика
Ответный отзыв
cheryukin
Дмитрий 
41 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$21
10 баллов
4 года назад
Битрикс, редактирование карточек с 201по 250
Приятно работать, всё быстро, чётко, качественно.
Рекомендую заказчика
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Контекстная реклама
нет отзывов
$30/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга