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0 из 5
Отзывы заказчиков
$42
10 баллов
3 года назад
Хороший специалист, рекомендую.
$32
10 баллов
3 года назад
Node.js
Работы сделаны чётко и оперативно.
Ответный отзыв
Отличный заказчик
$16
10 баллов
3 года назад
Работа сделана, качество отличное
Ответный отзыв
Отличный заказчик
$15
10 баллов
4 года назад
Прекрасное исполнение, рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика
$21
10 баллов
4 года назад
Приятно работать, всё быстро, чётко, качественно.
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика
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нет отзывов
$30/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга