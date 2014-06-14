Копирайт, продающие тексты, журналистика, сценарии.

Вам нужен яркий и живой текст?

Вы устали от неимоверного количества копирайтеров-фрилансеров, которые заинтересованы

только в получении прибыли, а не в самой тематике?

Тогда Вы определенно попали по адресу.

Начнем с того, что я не берусь за темы, к которым, как говорится "не лежит душа".

Для меня важен сам процесс углубления в тему, попытка понять клиента и желание не "впарить" товар, а создать

оптимальные, благоприятные условия для того, что бы человек захотел его приобрести.

И дело тут не только в описании преимуществ и характеристик товара, цель - заинтересовать, создать у человека образ того,

что он уже получил товар!

Что отличает мои работы от других? Это нестандартный, творческий подход.

Меня не интересуют рерайты. Только авторские и уникальные тексты!

(хотя, при долгосрочном сотрудничестве можем договорится)

Стоимость моих услуг:

Копирайт - от 1,3 у.е за 1000 знаков

Продающий текст от 4 у.е за 1000 знаков

Сценарии - цена договорная

Опыт работы:

Журналистика - 1 год

Копирайт, маркетинг, реклама - 2 года

При работе учитываю все особенности запроса клиента, позитивно отношусь к здоровой критике и щепетильности заказчика.

Ценю в людях исполнительность и серьезное отношение к делу.

P.S. Пишите, отвечу всем!