Вам нужен яркий и живой текст?
Вы устали от неимоверного количества копирайтеров-фрилансеров, которые заинтересованы
только в получении прибыли, а не в самой тематике?
Тогда Вы определенно попали по адресу.
Начнем с того, что я не берусь за темы, к которым, как говорится "не лежит душа".
Для меня важен сам процесс углубления в тему, попытка понять клиента и желание не "впарить" товар, а создать
оптимальные, благоприятные условия для того, что бы человек захотел его приобрести.
И дело тут не только в описании преимуществ и характеристик товара, цель - заинтересовать, создать у человека образ того,
что он уже получил товар!
Что отличает мои работы от других? Это нестандартный, творческий подход.
Меня не интересуют рерайты. Только авторские и уникальные тексты!
(хотя, при долгосрочном сотрудничестве можем договорится)
Стоимость моих услуг:
Копирайт - от 1,3 у.е за 1000 знаков
Продающий текст от 4 у.е за 1000 знаков
Сценарии - цена договорная
Опыт работы:
Журналистика - 1 год
Копирайт, маркетинг, реклама - 2 года
При работе учитываю все особенности запроса клиента, позитивно отношусь к здоровой критике и щепетильности заказчика.
Ценю в людях исполнительность и серьезное отношение к делу.
P.S. Пишите, отвечу всем!