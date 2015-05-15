jitibabusu

Виктор Дмитриоченко jitibabusu

 
36 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы заказчиков
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
2 балла
9 лет назад
Собрать базу
Было сказано что срок день и база будет у меня. Потом, вышло так, что работа не была готова, но было обещано, что на следующий день к 16.00 все будет. После чего человек не выходит на связь. Сроки сорваны. Проект провален. Человек также взял предоплату 500 руб. Крайне не рекомендую к сотрудничеству.
m-vanna
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Быстрое задание заменить ссылку на сайт в ПДФ 10 страниц
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