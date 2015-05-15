jitibabusu

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Отзывы заказчиков
$30
2 балла
9 лет назад
Было сказано что срок день и база будет у меня. Потом, вышло так, что работа не была готова, но было обещано, что на следующий день к 16.00 все будет. После чего человек не выходит на связь. Сроки сорваны. Проект провален. Человек также взял предоплату 500 руб. Крайне не рекомендую к сотрудничеству.
$3
10 баллов
9 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!