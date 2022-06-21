TG: uber_traxer_2002

Меня зовут Каролина, мне 19 лет. Живу в городе Москва. Абсолютно не привязана к месту жительства и могу переехать в любой момент времени. Всему, что я умею обучилась сама, из этого следует, что я легко нахожу нужную мне информацию и быстро обучаюсь. Занимаюсь монтажом видео с 2016 года. Умею монтировать на телефоне, а также на компьютере. Легко нахожу общий язык с любым человеком. Свободная от предрассудков и никогда не делаю поспешных выводов. Я активная, амбициозная и системная

Умею работать в Adobe Photoshop, Sony Vegas и After Effects. Я здесь, чтобы вы могли делегировать обязанности в вашем бизнесе и потратить время с максимальной пользой. Кроме монтажа видео занимаюсь разработкой контент-планов, написанием сценариев, обработкой фотографий и созданием превью.