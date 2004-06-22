jivasign

Юлия jivasign

 
20 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Создание дизайна сайтов

Разрабатываю дизайн сайтов, который приводит клиентов. 
Дизайн - это не только красивая картинка, но и инструмент, при грамотной работе с которым можно привлечь потенциальных клиентов и увеличить продажи.


За плечами большой опыт работы создания дизайнов как лендингов, так и многостраничных сайтов. Выполняю все в сроки. Гарантирую качественную работу.