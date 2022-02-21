Быстрая верстка + немного магии. html5 / css / js / React js
Всем привет! Меня зовут Максим.
Я разработчик, который очень любит то чем занимается. Постоянно стараюсь изучать что-то новое, и впитывать как можно больше информации.
На данный момент работаю на позиции фронта в команде Smart Techno Lab. Часть команды находится за границей.
Разрабатываем 2 проекта по управлению недвижимостью для Австралийской компании.
Основной стек это JS, React-Redux. Сейчас активно изучаю Type Script.
В свободное время люблю, гулять у моря, хожу в спорт зал, играю в баскетбол, и конечно же много учусь.
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