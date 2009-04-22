Работаю в интернете уже долго
Ранее не публиковался на фрилансерских сайтх, решил попробоваться.
Занимаюсь интернет сайтами уже более 8 лет
Есть несколько сайтов, которые веду и поддерживаю сам.
Некоторые сайты стоят на моих движках, некоторые ставил на сторонних...
Все контактный данные тут - http://new-www.net/the-news/47-contacts.html
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
16 лет назад
Отличный исполнитель! Всегда на связи, порадовало общение через Скайп и ИнетТелефонию. Доступно рассказывает и наглядно показывает, как все работает! Очень оперативно все сделал, поменял движок сайта, доработал некоторые элементы, добавил он-лайн формы. Много дал по-настоящему стоящих советов. Остался очень доволен сотрудничеством. Буду обращаться еще! С уважением, Артем.
Системы управления (CMS)
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