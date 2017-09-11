johnnypetrenko

Иван Петренко johnnypetrenko

 
27 летУкраина/Донецк
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
При сотрудничестве с клиентом, нужно общаться так, что бы и он и ты извлекали из этого только максимальную пользу и качество.

Занимаюсь проектированием интерфейсов и дизайном сайтов, так же сделаю качественный полиграфический дизайн. Люблю общаться с заказчиками, в плане проектов: я - чистый лист, с радостью готов произвести идеи клиента, но так же с удовольствием предложу и свои оригинальные мысли.

Дизайн сайта
Отзывы заказчиков
dolik22
42 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
9 баллов
6 лет назад
Необходимо внести небольшие коррективы в 4 фото.
Приятный и ответственный молодой человек, по работам видно что начинающий но перспективный!!
Очень приятно иметь дело с этим человеком. Постановка задания на высшем уровне. С пониманием отнесся к моей проблеме ( день было отсутствие света ).
Ответный отзыв