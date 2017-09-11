При сотрудничестве с клиентом, нужно общаться так, что бы и он и ты извлекали из этого только максимальную пользу и качество.

Занимаюсь проектированием интерфейсов и дизайном сайтов, так же сделаю качественный полиграфический дизайн. Люблю общаться с заказчиками, в плане проектов: я - чистый лист, с радостью готов произвести идеи клиента, но так же с удовольствием предложу и свои оригинальные мысли.