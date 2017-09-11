При сотрудничестве с клиентом, нужно общаться так, что бы и он и ты извлекали из этого только максимальную пользу и качество.
Занимаюсь проектированием интерфейсов и дизайном сайтов, так же сделаю качественный полиграфический дизайн. Люблю общаться с заказчиками, в плане проектов: я - чистый лист, с радостью готов произвести идеи клиента, но так же с удовольствием предложу и свои оригинальные мысли.
Портфолио
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- Корпоративный сайт "Хижина Вкуса"168 просмотров
- Шапка ВК "Благотворительный квест"163 просмотра
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- Лендинг "Traveller"130 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
6 лет назад
Приятный и ответственный молодой человек, по работам видно что начинающий но перспективный!!
Ответный отзыв
Очень приятно иметь дело с этим человеком. Постановка задания на высшем уровне. С пониманием отнесся к моей проблеме ( день было отсутствие света ).