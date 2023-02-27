Красивая картинка и дедлайны как смысл жизни

Актер дубляжа канала BrickFantasy и видеомейкер.



Работаю с маркетплейсами,международной танцевальной студией, центр доп образования. Абсолютно все видео не загружаю их слишком много и память не бесконечна в облаке. Делюсь свежими роликами видео свежее https://drive.google.com/drive/folders/1yYG482M5G-hpucj_OxKAYheqSeCuyl4i?usp=share_link

Видео созданное для детского центра доп образования https://www.youtube.com/channel/UCWeVsYdI0GQsmjFHRRJukRw