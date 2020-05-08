Ретушер

Здравствуйте! Меня зовут Юля. Я профессиональный фотограф уже более 6 лет и сооснователь Photoshop Retouch Studio. Мы являемся фото постпродакшен студией, которая специализируется на ретуши коммерческой фотографии по всему миру. На данный момент у нас 29 постоянных клиентов-фотографов в 11 странах мира. Буду рада ответить на любой ваш вопрос :)