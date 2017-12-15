jonik908

Евгений Крамаренко jonik908

 
36 летРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Python, Django, PHP, HTML, CSS, Wordpress
PHPPythonWordPressHTMLCSSDjango
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
MamaAisha
Айша 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Оптимизация сайта на вордпресс
Работа выполнена превосходно! Сайт летает, хотя до этого грузил в час по чайной ложке. Евгений отличается трудолюбием и все доводит до конца. С уверенностью можно сотрудничать.
Отличный заказчик. Работать одно удовольствие. Рекомендую.
Ответный отзыв
abm
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Зафиксировать блок при прокрутки страницы на WordPress
Очень быстро! рекомендую!
Отличный заказчик. Работать одно удовольствие. Рекомендую.
Ответный отзыв
MamaAisha
Айша 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Разместить рекламные блоки adsense
Работы выполнена быстро и уверенно. Рекомендую!
Очень доволен сотрудничеством, хорошо составленное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв