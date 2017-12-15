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$20
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена превосходно! Сайт летает, хотя до этого грузил в час по чайной ложке. Евгений отличается трудолюбием и все доводит до конца. С уверенностью можно сотрудничать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Работать одно удовольствие. Рекомендую.
$5
10 баллов
6 лет назад
Очень быстро! рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Работать одно удовольствие. Рекомендую.
$5
10 баллов
6 лет назад
Работы выполнена быстро и уверенно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством, хорошо составленное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.