Фотограф, делаю фотографии для печатных изданий, где требуются, как правило рекламные фото: предметка, интерьер, люди. Большая часть приходится на рубрики о известных и не очень людях города. В фотоделе уже около 6 лет. Репортаж, художественное фото..... Собственно, со всем, что касается фотографии имею дело. Помимо работы занимаюсь фотографией для себя. Это можно посмотреть на моей страничке. Отношусь к фотографии как к искусству, ненавижу шаблонность. Считаю, что фотография должна заставлять смотреть на вещи под другим углом, раскрывать их сущность, учить видеть вопросы или ответы, побуждать думать и наслаждаться увиденным, дарить эмоции и многое другое..........