Работа с образами, текстами и смыслами

Филолог, учитель русского языка и литературы (в прошлом). Сейчас монтирую видео ролики по игровой тематике, влоги и тьюториалы. Основной инструмент - Adobe Premier Pro. Кроме этого, могу редактировать и писать тексты официально-деловым, научным, художественным языком. Преподаю онлайн русский язык как иностранный.

Владение языками: английский В1, немецкий А2 (но продолжаю обучение).

В качестве увлечений (и интересующих тематик) могу указать следующее: языки, компьютерные игры, Dungeon and Dragons, настольные игры, психология воспитания детей и подростков, культорология, искусство, велопутешествия