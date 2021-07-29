Работа с образами, текстами и смыслами
Филолог, учитель русского языка и литературы (в прошлом). Сейчас монтирую видео ролики по игровой тематике, влоги и тьюториалы. Основной инструмент - Adobe Premier Pro. Кроме этого, могу редактировать и писать тексты официально-деловым, научным, художественным языком. Преподаю онлайн русский язык как иностранный.
Владение языками: английский В1, немецкий А2 (но продолжаю обучение).
В качестве увлечений (и интересующих тематик) могу указать следующее: языки, компьютерные игры, Dungeon and Dragons, настольные игры, психология воспитания детей и подростков, культорология, искусство, велопутешествия
Портфолио
- Видео по тематикам: компьютерные игры, MMORPG50 просмотров
- Видео по тематикам: компьютерные игры, MMORPG38 просмотров
- Подробная видео-инструкция по шитью34 просмотра
- Развлекательный видео-ролик43 просмотра