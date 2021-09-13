Веб-разработчик
Качественно и в срок - вёрстка сайтов различного уровня сложности. Адаптивность, кроссбраузерность, БЭМ, Flexbox, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery.
👋 Привет
Меня зовут Иван и я занимаюсь веб-разработкой.
На данный момент основным направлением является верстка сайтов. Также увлекаюсь веб-дизайном.
Обучаюсь этому 8 месяцев, много практиковался и теперь решил предоставить свои услуги как фрилансер.
С моими работами можно ознакомиться в моём 👉портфолио
Гарантия
В течение 30 дней после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
О работе с Клиентом:
- оцениваю ваше ТЗ в течении 20-30 минут - если ТЗ отсутствует, то можем вместе его составить и обговорить все моменты по работе.
- прежде всего качество, скорость на втором плане
- всегда на связи с заказчиком
- работаю до последней правки
- сопровождаю проект даже после его завершения (о гарантии написано выше)
酪 Для связи со мной
Telegram: ivanb0nd
Email: [email protected]
Вконтакте: Иван Бондарев
Оплата может производится любым удобным для вас способом.
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Портфолио
- Адаптивная верстка интернет-магазина "MushyKey"47 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга "WorldTravel"40 просмотров