Веб-разработчик

﻿Качественно и в срок - вёрстка сайтов различного уровня сложности. Адаптивность, кроссбраузерность, БЭМ, Flexbox, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery.

👋 Привет

Меня зовут Иван и я занимаюсь веб-разработкой.

На данный момент основным направлением является верстка сайтов. Также увлекаюсь веб-дизайном.

Обучаюсь этому 8 месяцев, много практиковался и теперь решил предоставить свои услуги как фрилансер.

С моими работами можно ознакомиться в моём 👉портфолио

 Гарантия

В течение 30 дней после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

 О работе с Клиентом:

оцениваю ваше ТЗ в течении 20-30 минут - если ТЗ отсутствует, то можем вместе его составить и обговорить все моменты по работе.

прежде всего качество, скорость на втором плане

всегда на связи с заказчиком

работаю до последней правки

сопровождаю проект даже после его завершения (о гарантии написано выше)

﻿酪 Для связи со мной

Telegram: ivanb0nd

Email: [email protected]﻿

Вконтакте: Иван Бондарев

Оплата может производится любым удобным для вас способом.