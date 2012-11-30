juka_uka

Юлия juka_uka

 
35 летУкраина/Севастополь
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Люблю работать в Photoshop. Работаю в данной программе около 7 лет.
Photoshop
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Отзывы заказчиков
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нужен логотип по ТЗ
Очень яркий логотип получился. И логотипный))) Спасибо за отличную работу. Творческих успехов!
Задание поставлено четко и понятно. Работа оплачена очень быстро. Мне понравилось работать с Алекс.
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