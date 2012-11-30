Люблю работать в Photoshop. Работаю в данной программе около 7 лет.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Очень яркий логотип получился. И логотипный))) Спасибо за отличную работу. Творческих успехов!
Ответный отзыв
Задание поставлено четко и понятно. Работа оплачена очень быстро. Мне понравилось работать с Алекс.