jule_hv

Юлия jule_hv

 
36 летПольша/Варшава
3 года на фриланс-бирже
Была
12 дней назад

Привет, меня зовут Юля, и я - web дизайнер.

Что я предлагаю:
🔥 UI/UX разработка
🔥 Прототипирование сайта
🔥 Лендинг
🔥 Многостраничный сайт
🔥 Дизайн мобильных приложений
🔥 Figma, Webflow, Tilda, After Effects, Premiere, Photoshop
🔥 Анализ ЦА

Пишите, и мы обязательно сработаемся! 😉

Дизайн мобильного приложенияFigmaTilda
Портфолио