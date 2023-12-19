Привет, меня зовут Юля, и я - web дизайнер.
Что я предлагаю:
🔥 UI/UX разработка
🔥 Прототипирование сайта
🔥 Лендинг
🔥 Многостраничный сайт
🔥 Дизайн мобильных приложений
🔥 Figma, Webflow, Tilda, After Effects, Premiere, Photoshop
🔥 Анализ ЦА
Пишите, и мы обязательно сработаемся! 😉
Портфолио
- Верстка сайта на Webflow1 просмотр
- Дизайн сайта для школы польского языка1 просмотр
- Макет для рекламы33 просмотра
- Анимация логотипа45 просмотров
- Макет44 просмотра
- Монтаж видео49 просмотров
- Коллаж34 просмотра