Привет, меня зовут Юля, и я - web дизайнер.

Что я предлагаю:

🔥 UI/UX разработка

🔥 Прототипирование сайта

🔥 Лендинг

🔥 Многостраничный сайт

🔥 Дизайн мобильных приложений

🔥 Figma, Webflow, Tilda, After Effects, Premiere, Photoshop

🔥 Анализ ЦА

Пишите, и мы обязательно сработаемся! 😉