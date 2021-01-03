Соовременный дизайн для Вашего сайта

Привет!

Меня зовут Юля, я веб-дизайнер, который обожает свою работу!

Обратившись ко мне, можете быть уверенны, что к Вашему проекту я отнесусь не только серьезно и творчески но и буду делать дизайн с большим удовольствием, ведь иначе я бы просто не бралась за проект.

Делаю дизайн в Фигме, что очень удобно для последующей разработки. Делаю адаптив и использую лицензионные изображения.

Обращайтесь, с удовольствием буду сотрудничать! ;)