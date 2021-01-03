Соовременный дизайн для Вашего сайта
Привет!
Меня зовут Юля, я веб-дизайнер, который обожает свою работу!
Обратившись ко мне, можете быть уверенны, что к Вашему проекту я отнесусь не только серьезно и творчески но и буду делать дизайн с большим удовольствием, ведь иначе я бы просто не бралась за проект.
Делаю дизайн в Фигме, что очень удобно для последующей разработки. Делаю адаптив и использую лицензионные изображения.
Обращайтесь, с удовольствием буду сотрудничать! ;)
Портфолио
- Дизайн сайта по аренде спорткаров95 просмотров
- Дизайн конкурсной страницы89 просмотров
- Дизайн для сайта по ремонту автостекла83 просмотра
- Редизайн интернет-магазина цветов70 просмотров
- Дизайн главной страницы пиццерии55 просмотров
- Дизайн главной страницы сайта ювелирных украшений49 просмотров
- Дизайн главной страницы организатора тур.походов48 просмотров
Дизайн сайтов
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