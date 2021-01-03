julia_UiUx

Юлия julia_UiUx

 
29 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Соовременный дизайн для Вашего сайта

Привет! 

Меня зовут Юля, я веб-дизайнер, который обожает свою работу!

Обратившись ко мне, можете быть уверенны, что к Вашему проекту я отнесусь не только серьезно и творчески но и буду делать дизайн с большим удовольствием, ведь иначе я бы просто не бралась за проект. 

Делаю дизайн в Фигме, что очень удобно для последующей разработки. Делаю адаптив и использую лицензионные изображения. 

Обращайтесь, с удовольствием буду сотрудничать! ;)

Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
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