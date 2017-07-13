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Юлия Краснощекова
julia_ray
julia_ray
24 года
Россия
/
Ярославль
6 лет на
фриланс
-бирже
Была
6 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Ретушь
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1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Отзывы фрилансеров
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Максим
MaximZadvornov
24 года
Россия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва
$1
10 баллов
6 лет назад
Ретушь
Всё супер!)
Быстрое выполнение заказа, качество работы на высоте) Спасибо)
Ответный отзыв
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Отзывы фрилансеров
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