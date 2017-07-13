julia_ray

Юлия Краснощекова julia_ray

 
24 годаРоссия/Ярославль
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
MaximZadvornov
Максим 
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва
$1
10 баллов
6 лет назад
Ретушь
Всё супер!)
Быстрое выполнение заказа, качество работы на высоте) Спасибо)
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