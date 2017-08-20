—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Юлия выполнила работу хорошо, рекомендую.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, четко ставит цели, всегда на связи, оплата своевременная
$5
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа. Выполнена раньше срока. Спасибо.
Ответный отзыв
Грамотно расписано задание. Сопровождение информацией на протяжении всего проекта. Работа - одно удовольствие. Оплата сразу после проверки задания, т.е. вовремя. Рекомендую
Обработка фотографий
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 часа
#161