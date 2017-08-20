julia_tan

Юлия julia_tan

 
42 годаУкраина/Запорожье
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
seo-pro
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Вырезать людей на фото
Юлия выполнила работу хорошо, рекомендую.
Адекватный заказчик, четко ставит цели, всегда на связи, оплата своевременная
Ответный отзыв
boris573
50 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Обработать изображение в фотошопе (много)
Отличная работа. Выполнена раньше срока. Спасибо.
Грамотно расписано задание. Сопровождение информацией на протяжении всего проекта. Работа - одно удовольствие. Оплата сразу после проверки задания, т.е. вовремя. Рекомендую
Ответный отзыв
Обработка фотографий
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 часа
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