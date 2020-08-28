juliadavies

Креативный копирайтер

Привет, будем знакомы.

Я здесь не просто так. Писать - это мое призвание.

Еще со школы моим неосознанным хобби была работа со словом.

С тех пор я смакую тексты, их ритм, динамику, силу посыла Примеряю понравившиеся речевые обороты на себя и свои работы, совершенно искренне проживаю все написанные мною тексты. Мне очень важно развивать свои навыки, смотреть, какой эффект они производят на читателей, как они помогают развивать описываемый продукт.

Хорошо пишу как на русском, так и на английском, в США мне посчастливилось закончить школу.

Веду свой телеграмм канал Русалкино Радио.

Очень надеюсь, что смогу применить свой талант в необходимом тебе виде работы.

Пусть то, что получится, будет предметом для гордости для всех причастных :)