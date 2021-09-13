Создам для вас адаптивный сайт с уникальным дизайном
Привет!
Я Юлия Ильина, занимаюсь созданием сайтов на Тильде. Создаю лендинги, многостраничные сайты и интернет-магазины. Помогаю стартапу, малому и среднему бизнесу эффективнее продавать свой продукт с помощью сайта.
-Со мной вы получите-
- Видео о том, как управляться с вашим сайтом. Вы легко сможете менять информацию на вашем сайте самостоятельно без обращения к специалистам. Удалить старые или добавить новые блоки, добавить нового человека в команду или новый товар на сайт. Вы думаете, это сложно и вы не справитесь? Я объясню вам, что это не так!
- Уникальный дизайн. С помощью него вы сможете выделиться на фоне конкурентов и донести важную информацию до пользователя.
- Адаптирование вашего сайта под разные разрешения экрана. 50% пользователей интернета сидят с телефона. Посетители вашего сайта не исключение.
- Безопасный переход на сайт. "Ссылка на подозрительный сайт"-такого никогда не увидит потенциальный посетитель вашего сайта
- Бесплатный дополнительный месяц пользования сайтом. Если зарегистрируетесь по моей ссылке и оплатите первый месяц тарифа.
-Каков процесс?-
- Вы высылаете мне техническое задание. Если его нет, то вы заполняете мой бриф. Обсуждаем и начинаем работу.
- Анализирую ваших конкурентов. Посмотрим, чем плохи и хороши их сайты, и используем эту информацию при создании собственного.
- Если вы не представляете, какая должна быть структура вашего сайта, напишу ее вам в ворде.
- Пишу тексты для вашего сайта.
- Создаю прототип в Фигме-схему сайта, где отображены текст, меню, кнопки, формы. С его помощью достаем представления о сайте из головы и смотрим, как можно реализовать их на практике.
- Создаю уникальный дизайн, благодаря которому вы сможете выделиться среди конкурентов.
- Верстаю сайт на Тильде.
- Адаптирую его под все разрешения.
- Анимация.
- Далее занимаюсь техническими вещами: настраиваю редирект и защиту сайта, создаю фавикон, страницу 404, подключаю формы и платежные системы, seo-оптимизирую сайт.
- После того, как закончим всю эту работу, сниму вам видео, в котором объясню, как вы сможете отредактировать свой сайт при необходимости.
-Что необходимо для работы?-
- Техническое задание. Если его нет, вы заполняете мой бриф и присылаете его мне. Могу задать уточняющие вопросы, и мы начинаем работу.
- Доступ к оплаченному тарифу Тильды. Если его еще нет, не торопитесь-многие этапы работы проводятся даже не на самой Тильде.
- Логотип.
- Фото. В случае отсутствия фото найду сама.
- Домен. Без него работать смогу, но для дальнейшей работы вашего сайта он необходим. В случае, если тариф Тильды еще не куплен, не торопитесь с покупкой домена-может, вас устроит подарочный домен от Тильды.
-Контакты-
Почта: [email protected]
WhatsApp: +79194776122
Telegram: @thatself
Телефон: +79194776122
Действие аккаунта приостановлено!
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