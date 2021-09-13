Создам для вас адаптивный сайт с уникальным дизайном

Привет!

Я Юлия Ильина, занимаюсь созданием сайтов на Тильде. Создаю лендинги, многостраничные сайты и интернет-магазины. Помогаю стартапу, малому и среднему бизнесу эффективнее продавать свой продукт с помощью сайта.

-Со мной вы получите-

Видео о том, как управляться с вашим сайтом. Вы легко сможете менять информацию на вашем сайте самостоятельно без обращения к специалистам. Удалить старые или добавить новые блоки, добавить нового человека в команду или новый товар на сайт. Вы думаете, это сложно и вы не справитесь? Я объясню вам, что это не так!

Вы легко сможете менять информацию на вашем сайте самостоятельно без обращения к специалистам. Удалить старые или добавить новые блоки, добавить нового человека в команду или новый товар на сайт. Вы думаете, это сложно и вы не справитесь? Я объясню вам, что это не так! Уникальный дизайн. С помощью него вы сможете выделиться на фоне конкурентов и донести важную информацию до пользователя.

С помощью него вы сможете выделиться на фоне конкурентов и донести важную информацию до пользователя. Адаптирование вашего сайта под разные разрешения экрана. 50% пользователей интернета сидят с телефона. Посетители вашего сайта не исключение.

50% пользователей интернета сидят с телефона. Посетители вашего сайта не исключение. Безопасный переход на сайт. "Ссылка на подозрительный сайт"-такого никогда не увидит потенциальный посетитель вашего сайта

"Ссылка на подозрительный сайт"-такого никогда не увидит потенциальный посетитель вашего сайта Бесплатный дополнительный месяц пользования сайтом. Если зарегистрируетесь по моей ссылке и оплатите первый месяц тарифа.

-Каков процесс?-

Вы высылаете мне техническое задание . Если его нет, то вы заполняете мой бриф . Обсуждаем и начинаем работу.

. Если его нет, то вы заполняете мой . Обсуждаем и начинаем работу. Анализирую ваших конкурентов . Посмотрим, чем плохи и хороши их сайты, и используем эту информацию при создании собственного.

. Посмотрим, чем плохи и хороши их сайты, и используем эту информацию при создании собственного. Если вы не представляете, какая должна быть структура вашего сайта, напишу ее вам в ворде.

вашего сайта, напишу ее вам Пишу тексты для вашего сайта.

для вашего сайта. Создаю прототип в Фигме -схему сайта, где отображены текст, меню, кнопки, формы. С его помощью достаем представления о сайте из головы и смотрим, как можно реализовать их на практике.

-схему сайта, где отображены текст, меню, кнопки, формы. С его помощью достаем представления о сайте из головы и смотрим, как можно реализовать их на практике. Создаю уникальный дизайн , благодаря которому вы сможете выделиться среди конкурентов.

, благодаря которому вы сможете выделиться среди конкурентов. Верстаю сайт на Тильде .

сайт . Адаптирую его под все разрешения.

его под все разрешения. Анимация .

. Далее занимаюсь техническими вещами: настраиваю редирект и защиту сайта , создаю фавикон, страницу 404 , подключаю формы и платежные системы , seo-оптимизирую сайт.

вещами: настраиваю , создаю , подключаю , сайт. После того, как закончим всю эту работу, сниму вам видео, в котором объясню, как вы сможете отредактировать свой сайт при необходимости.

-Что необходимо для работы?-

Техническое задание. Если его нет, вы заполняете мой бриф и присылаете его мне. Могу задать уточняющие вопросы, и мы начинаем работу.

Если его нет, вы заполняете мой бриф и присылаете его мне. Могу задать уточняющие вопросы, и мы начинаем работу. Доступ к оплаченному тарифу Тильды. Если его еще нет, не торопитесь-многие этапы работы проводятся даже не на самой Тильде.

Если его еще нет, не торопитесь-многие этапы работы проводятся даже не на самой Тильде. Логотип.

Фото. В случае отсутствия фото найду сама.

В случае отсутствия фото найду сама. Домен. Без него работать смогу, но для дальнейшей работы вашего сайта он необходим. В случае, если тариф Тильды еще не куплен, не торопитесь с покупкой домена-может, вас устроит подарочный домен от Тильды.

-Контакты-

WhatsApp: +79194776122

Telegram: @thatself

Телефон: +79194776122