juliana_didyuk

Юліана Дідюк juliana_didyuk

 
22 годаУкраина/Ивано-Франковск
год на фриланс-бирже
Была
год назад

Вітаю, я відкрита до праці, буду рада мати з вам справу ?? 

  • я філолог, володію англійською (С1), французькою, вільно українською та російською;

  • можу працювати з програмами Word, Excel, PowerPoint;

  • займаюсь перекладами, копірайтингом, рерайтингом, написанням статей, транскрибуванням відео різної тематики;

  • маю досвід проживання та роботи за кордоном, також співпрацюю з носіями мови;

  • в мене вільний графік і я завжди відкрита до комунікації та нових пропозицій! 

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