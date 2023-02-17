juliana_didyuk

Юліана Дідюк juliana_didyukjuliana_didyuk
22 годаУкраина/Ивано-Франковск
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Вітаю, я відкрита до праці, буду рада мати з вам справу ??
я філолог, володію англійською (С1), французькою, вільно українською та російською;
можу працювати з програмами Word, Excel, PowerPoint;
займаюсь перекладами, копірайтингом, рерайтингом, написанням статей, транскрибуванням відео різної тематики;
маю досвід проживання та роботи за кордоном, також співпрацюю з носіями мови;
в мене вільний графік і я завжди відкрита до комунікації та нових пропозицій!