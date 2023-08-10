julie17

Юлия julie17

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Профессиональная разработка сайтов. Создание сайтов с нуля «под ключ»

👋 Здравствуйте! Меня зовут Юлия.

Я специализируюсь на разработке сайтов.

Больше 10 лет занимаюсь веб-разработкой как самостоятельно, так и в командных проектах.

邏 Чем я могу быть вам полезна?

Создаю сайты с нуля: от прототипа до наполнения. К каждому заказу применяю индивидуальный подход и предлагаю оптимальное решение по объему и стоимости работ. Перфекционист, люблю свою работу и делаю ее качественно, как для себя.

 Какой сайт можно у меня заказать?

  • Лендинг (посадочная страница)
  • Сайт-визитка
  • Сайт-портфолио
  • Корпоративный сайт
  • Информационный сайт или блог
  • Сайт-каталог
  • Интернет-магазин

С какими CMS я работаю:

  • WordPress (основная)
  • Opencart
  • ModX
  • Tilda (zero-block)

 Нужно что-то еще? Дополнительные услуги:

  • Адаптивная верстка: html, css, js
  • Доработка существующих сайтов: обновление, расширение функционала
  • Настройка сайтов: установка тем, плагинов, модулей, правка кода и т.д.
  • Администрирование сайтов: своевременное обновление, наполнение контентом, решение текущих задач

🤝 Я гарантирую вам:

  • Конструктивное вежливое общение
  • Оперативную связь во время работы над вашим проектом
  • Выполнение заявленного объема работ в четко оговоренный срок
  • Соответствие результата заранее согласованному ТЗ
  • Поддержка после завершения работы по вашей задаче
Постоянно прокачиваю свои навыки и слежу за новыми технологиями. Серьезно подхожу к работе и адекватно оцениваю стоимость. Не пропадаю и не бросаю задания на полпути.

✅ Обращайтесь, проконсультирую по вашему вопросу. Всегда рада интересным задачам!

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