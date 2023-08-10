Профессиональная разработка сайтов. Создание сайтов с нуля «под ключ»

👋 Здравствуйте! Меня зовут Юлия.

Я специализируюсь на разработке сайтов.

Больше 10 лет занимаюсь веб-разработкой как самостоятельно, так и в командных проектах.

邏 Чем я могу быть вам полезна?

Создаю сайты с нуля: от прототипа до наполнения. К каждому заказу применяю индивидуальный подход и предлагаю оптимальное решение по объему и стоимости работ. Перфекционист, люблю свою работу и делаю ее качественно, как для себя.

 Какой сайт можно у меня заказать?

Лендинг (посадочная страница)

Сайт-визитка

Сайт-портфолио

Корпоративный сайт

Информационный сайт или блог

Сайт-каталог

Интернет-магазин

С какими CMS я работаю:

WordPress (основная)

Opencart

ModX

Tilda (zero-block)

 Нужно что-то еще? Дополнительные услуги:

Адаптивная верстка: html, css, js

Доработка существующих сайтов: обновление, расширение функционала

Настройка сайтов: установка тем, плагинов, модулей, правка кода и т.д.

Администрирование сайтов: своевременное обновление, наполнение контентом, решение текущих задач

🤝 Я гарантирую вам:

Конструктивное вежливое общение

Оперативную связь во время работы над вашим проектом

Выполнение заявленного объема работ в четко оговоренный срок

Соответствие результата заранее согласованному ТЗ

Поддержка после завершения работы по вашей задаче

Постоянно прокачиваю свои навыки и слежу за новыми технологиями. Серьезно подхожу к работе и адекватно оцениваю стоимость. Не пропадаю и не бросаю задания на полпути.

✅ Обращайтесь, проконсультирую по вашему вопросу. Всегда рада интересным задачам!