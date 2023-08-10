Профессиональная разработка сайтов. Создание сайтов с нуля «под ключ»
👋 Здравствуйте! Меня зовут Юлия.
Я специализируюсь на разработке сайтов.
Больше 10 лет занимаюсь веб-разработкой как самостоятельно, так и в командных проектах.
邏 Чем я могу быть вам полезна?
Создаю сайты с нуля: от прототипа до наполнения. К каждому заказу применяю индивидуальный подход и предлагаю оптимальное решение по объему и стоимости работ. Перфекционист, люблю свою работу и делаю ее качественно, как для себя.
Какой сайт можно у меня заказать?
- Лендинг (посадочная страница)
- Сайт-визитка
- Сайт-портфолио
- Корпоративный сайт
- Информационный сайт или блог
- Сайт-каталог
- Интернет-магазин
С какими CMS я работаю:
- WordPress (основная)
- Opencart
- ModX
- Tilda (zero-block)
Нужно что-то еще? Дополнительные услуги:
- Адаптивная верстка: html, css, js
- Доработка существующих сайтов: обновление, расширение функционала
- Настройка сайтов: установка тем, плагинов, модулей, правка кода и т.д.
- Администрирование сайтов: своевременное обновление, наполнение контентом, решение текущих задач
🤝 Я гарантирую вам:
- Конструктивное вежливое общение
- Оперативную связь во время работы над вашим проектом
- Выполнение заявленного объема работ в четко оговоренный срок
- Соответствие результата заранее согласованному ТЗ
- Поддержка после завершения работы по вашей задаче
✅ Обращайтесь, проконсультирую по вашему вопросу. Всегда рада интересным задачам!
Я против войны в Украине!
Портфолио
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