Рискнула взять фрилансера без отзывов и осталась довольна! Главная страница была сделана очень быстро, даже раньше сроков По правкам минимально, но дизайнер отвечает быстро и вносит все необходимые правки Все выполнено отлично! По необходимости обращусь еще=)