UI/UX Designer
Рада приветствовать на своей странице!
Я UI/UX Дизайнер, рада буду дальнейшему сотрудничеству.
Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/julya00009413
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 года назад
Рискнула взять фрилансера без отзывов и осталась довольна! Главная страница была сделана очень быстро, даже раньше сроков По правкам минимально, но дизайнер отвечает быстро и вносит все необходимые правки Все выполнено отлично! По необходимости обращусь еще=)
Ответный отзыв
Спасибо за детальный заказ и хорошее тз