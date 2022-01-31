juliia_mel

Юлия juliia_mel

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
UI/UX Designer

Рада приветствовать на своей странице!

Я UI/UX Дизайнер, рада буду дальнейшему сотрудничеству.

Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/julya00009413

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

innapoctovenko
41 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Создать дизайн главной страницы для интернет магазина
Рискнула взять фрилансера без отзывов и осталась довольна! Главная страница была сделана очень быстро, даже раньше сроков По правкам минимально, но дизайнер отвечает быстро и вносит все необходимые правки Все выполнено отлично! По необходимости обращусь еще=)
Спасибо за детальный заказ и хорошее тз
Ответный отзыв