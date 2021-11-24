При ретуши фотографий нацелена на естественность, учитывая геометрию объектов, а также сохраняя текстуру. Опыт роботы более одного года. Предоставляю услуги по обработке фотографий: удаление или замена фона; ретушь дефектов (пыли, царапины, складки на одежде, прыщи); изменение цвета предмета; цветокореция изображений; beauty-ретушь и прочее.Стоимость услуг - индивидуальна. Работаю до последней правки.