При ретуши фотографий нацелена на естественность, учитывая геометрию объектов, а также сохраняя текстуру. Опыт роботы более одного года. Предоставляю услуги по обработке фотографий: удаление или замена фона; ретушь дефектов (пыли, царапины, складки на одежде, прыщи); изменение цвета предмета; цветокореция изображений; beauty-ретушь и прочее.Стоимость услуг - индивидуальна. Работаю до последней правки.
Портфолио
- Beauty-ретушь40 просмотров
- Эффект призрачного манекена19 просмотров
- Ретушь предметного фото15 просмотров
- Цветокоррекция фото26 просмотров