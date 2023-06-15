Дизайн сайтів (лендінг, сайт - візитка). Швидко, професійно та якісно.
Вітаю на моїй сторінці! Мене звати Юлія. Пропоную такі послуги:
- створення односторінкових сайтів (лендінгів) з нуля;
- створення сайтів - візиток;
- доопрацювання сайтів;
- реєстрація та налаштування хостингу та домену;
- безкоштовні консультації.
Працюю на такій системі управління контентом як Wordpress, що дає змогу швидко, якісно та креативно створити повноцінний сайт з нуля.
Про мене та мою роботу:
- вчасно виконую замовлення;
- завжди на зв'язку з робочих питань;
- вартість розробки сайтів є фіксованою, тобто не зростатиме в процесі роботи.
Якшо Вам до вподоби мої роботи, ласкаво прошу до співпраці!
Мій telegram: https://t.me/jullykorol
Портфолио
- Landing-page для Тату салона5 просмотров
- Сайт для магазину "Натяжні стелі"4 просмотра
- Сайт - візитка для фітнес тренера10 просмотров
- Landing-page4 просмотра
- Landing-page, мобільна версія4 просмотра
- Landing-page4 просмотра
- Landing-page, контактні дати2 просмотра
- Landing-page2 просмотра