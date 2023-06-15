jully2017

Юлія jully2017

 
32 годаУкраина/Кропивницкий
год на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Дизайн сайтів (лендінг, сайт - візитка). Швидко, професійно та якісно.

Вітаю на моїй сторінці! Мене звати Юлія. Пропоную такі послуги:

 - створення односторінкових сайтів (лендінгів) з нуля;
 - створення сайтів - візиток;
 - доопрацювання сайтів;
 - реєстрація та налаштування хостингу та домену;
 - безкоштовні консультації.

 Працюю на такій системі управління контентом як Wordpress, що дає змогу швидко, якісно та креативно створити повноцінний сайт з нуля. 

Про мене та мою роботу:
 - вчасно виконую замовлення;
 - завжди на зв'язку з робочих питань;
 - вартість розробки сайтів є фіксованою, тобто не зростатиме в процесі роботи.
Якшо Вам до вподоби мої роботи, ласкаво прошу до співпраці!

Мій telegram: https://t.me/jullykorol

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