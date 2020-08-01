junior_dev

Денис Димитренко junior_dev

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Web Разработка любой сложности на PHP, JS, NodeJS

Всем привет!

Меня зовут Денис

Мои услуги:

Разработка и поддержка сайтов любой сложности, создание лендингов, сопровождение интернет-магазинов, настройка контекстной рекламы, Создание Web сервисов для внутреннего пользования.

Основные технологии которые применяется

PHP, Laravel, JavaScript, NodeJS, MySQL,  HTML, CSS

PHPJavascriptLaravelMySQLHTMLCSS