jush_87

Юлия jush_87

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Переводы англ/фран. Сайты на CMS WordPress

Компетенции:

1. Английский и французский языки.

2. Переводы

3. Сайты на CMS WordPress, Webflow, Tilda

4. Подключение Яндекс-метрики, Google analytics

Ответственность. Работа на результат.

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Отзывы заказчиков

akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$14
10 баллов
4 года назад
Категоризация пищевого оборудования
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
avdemchuk
36 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Составить тест по английскому
Заказ выполнен качественно и в установленный срок. Тест составлен грамотно, с учётом всех требований. Продолжим сотрудничество.
Отличный заказчик. Четко формулирует задачи и не подводит с оплатой. Рекомендую.
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