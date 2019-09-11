Переводы англ/фран. Сайты на CMS WordPress
Компетенции:
1. Английский и французский языки.
2. Переводы
3. Сайты на CMS WordPress, Webflow, Tilda
4. Подключение Яндекс-метрики, Google analytics
Ответственность. Работа на результат.
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Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
6 лет назад
Заказ выполнен качественно и в установленный срок. Тест составлен грамотно, с учётом всех требований. Продолжим сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко формулирует задачи и не подводит с оплатой. Рекомендую.