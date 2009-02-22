Опыт в разработке windows приложений, web приложений,верстки и дизайна.
Опыт в разработке windows приложений, web приложений,верстки и дизайна. Опыт работы на многих языках программирования. Умение разбора и редактирования в чужого кода.Работает команда разработчиков в числе которых есть и программисты, и дизайнеры верстальщики.
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Отзывы заказчиков
$510
10 баллов
16 лет назад
HTMLPHP
Очень перспективный фрилансер. Может и не сразу все получилось, но главное, что есть стремление делать работу качественно и ориентация на результат.
Ответный отзыв
С Александром приятно работать и общаться. Отличный заказчик! Надеюсь на сотрудничество в будущем.