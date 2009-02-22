jussef

Андрей jussef

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Опыт в разработке windows приложений, web приложений,верстки и дизайна.

Опыт в разработке windows приложений, web приложений,верстки и дизайна. Опыт работы на многих языках программирования. Умение разбора и редактирования в чужого кода.Работает команда разработчиков в числе которых есть и программисты, и дизайнеры верстальщики.

Отзывы заказчиков

olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$510
10 баллов
16 лет назад
Форма с админ частью на PHP
HTMLPHP
Очень перспективный фрилансер. Может и не сразу все получилось, но главное, что есть стремление делать работу качественно и ориентация на результат.
С Александром приятно работать и общаться. Отличный заказчик! Надеюсь на сотрудничество в будущем.
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