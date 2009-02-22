Опыт в разработке windows приложений, web приложений,верстки и дизайна.

Опыт в разработке windows приложений, web приложений,верстки и дизайна. Опыт работы на многих языках программирования. Умение разбора и редактирования в чужого кода.Работает команда разработчиков в числе которых есть и программисты, и дизайнеры верстальщики.