just_artem

Я специализируюсь на создании лендингов, сайтов курсов и телеграм ботов. Люблю процесс разработки так же, как и результат. При работе над проектом, я применяю совместный творческий подход к решению задач.
Я делаю самописные сайты. Что это значит? Я не использую сайты конструкторы по типу тильды и так далее, а так же не использую CMS. А что значит это? Самописные сайты крайне гибкие и на них можно реализовать, что угодно. Вы ограничены только рамками времени и стоимостью проекта.
По большей части я занимаюсь лендингами, сайтами курсами и телеграм ботами. Однако для меня не проблема заняться магазином или чем то подобным, но это будет стоить дороже обычного и может занять больше времени.
Портфолио:
Вот мои самые последние работы :
https://rekate.ru/
https://magic-pill.kategood.ru/ ( код доступа - FHT3Y1 )
https://rekate.ru/rek/
Более старые работы :
https://newbelly.kategood.ru/ ( код доступа - ХАЛЯВА )
https://killkg.kategood.ru/ ( код доступа - R3VZUV )
Уже закрывшееся сайты, но клиенты разрешили мне их выложить у себя и добавить в портфолио :
https://oldusus.github.io/portfolio/expresskurs/
https://oldusus.github.io/portfolio/polinamatey-protelo/
Так же я пишу телеграм ботов. Тут сложно приложить ссылки на них, так как это по большей сути боты для управления курсами. По типу переключателя дней и генерации кодов доступа.
Могу дать ссылку только на одного - @Katepay_bot (https://t.me/Katepay_bot). Бот для продаж с лендинга.
Ответственность:
- готов приступить уже
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
- в любой момент вы можете посмотреть в какой стадии работа
Род занятий:
- Кроссбраузерная, валидная и адаптивная вёрстка
- Адаптивность, отзывчивость (responsive)
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, Flexbox.
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: https://t.me/oldusus