just_artem

Веб-разработчик, разработчик телегарм ботов

Я специализируюсь на создании лендингов, сайтов курсов и телеграм ботов. Люблю процесс разработки так же, как и результат. При работе над проектом, я применяю совместный творческий подход к решению задач.

Я делаю самописные сайты. Что это значит? Я не использую сайты конструкторы по типу тильды и так далее, а так же не использую CMS. А что значит это? Самописные сайты крайне гибкие и на них можно реализовать, что угодно. Вы ограничены только рамками времени и стоимостью проекта.

По большей части я занимаюсь лендингами, сайтами курсами и телеграм ботами. Однако для меня не проблема заняться магазином или чем то подобным, но это будет стоить дороже обычного и может занять больше времени.

Портфолио:

Вот мои самые последние работы :

https://rekate.ru/

https://magic-pill.kategood.ru/ ( код доступа - FHT3Y1 )

https://rekate.ru/rek/

Более старые работы :

https://newbelly.kategood.ru/ ( код доступа - ХАЛЯВА )

https://killkg.kategood.ru/ ( код доступа - R3VZUV )

Уже закрывшееся сайты, но клиенты разрешили мне их выложить у себя и добавить в портфолио :

https://oldusus.github.io/portfolio/expresskurs/

https://oldusus.github.io/portfolio/polinamatey-protelo/

Так же я пишу телеграм ботов. Тут сложно приложить ссылки на них, так как это по большей сути боты для управления курсами. По типу переключателя дней и генерации кодов доступа.

Могу дать ссылку только на одного - @Katepay_bot (https://t.me/Katepay_bot). Бот для продаж с лендинга.



Ответственность:

- готов приступить уже

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

- в любой момент вы можете посмотреть в какой стадии работа



Род занятий:

- Кроссбраузерная, валидная и адаптивная вёрстка

- Адаптивность, отзывчивость (responsive)

- CSS3\JS анимация сайтов.



Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, Flexbox.



Связь: