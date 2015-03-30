Контент менеджер -наполнение сайтов-интернет магазин

Выполняю работы:

Контент-менеджера (опыт 2года, в т.ч. http://imsider.ru/ )

— наполнение сайта,

— заполнение карточек-товаров в интернет магазине,

— размещение на сайте информации о товарах,

— подбор и редактирование иллюстраций,

— ежедневное обновление информации, отслеживание ее актуальности,

— написание анонсов и статей и обзоров,

— верстка новых страниц сайта,

— редактирование материалов.

Мастера контрольных, курсовых,рефератов (опыт 6 лет)

— история

— география

— информатика

— философия

— психология

— маркетинг

— менеджмент

— управление персоналом

— экономика

— финансы

— деньги,кредит, банки и др.

Защитная речь + презентация

Делаю простые презентации в Power Point

Ответственная и пунктуальна. Всегда выполняю работу в срок.

По дополнительному запросу могу дать контакты рекомендателя.