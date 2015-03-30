Выполняю работы:
Контент-менеджера (опыт 2года, в т.ч. http://imsider.ru/ )
— наполнение сайта,
— заполнение карточек-товаров в интернет магазине,
— размещение на сайте информации о товарах,
— подбор и редактирование иллюстраций,
— ежедневное обновление информации, отслеживание ее актуальности,
— написание анонсов и статей и обзоров,
— верстка новых страниц сайта,
— редактирование материалов.
Мастера контрольных, курсовых,рефератов (опыт 6 лет)
— история
— география
— информатика
— философия
— психология
— маркетинг
— менеджмент
— управление персоналом
— экономика
— финансы
— деньги,кредит, банки и др.
Защитная речь + презентация
Делаю простые презентации в Power Point
Ответственная и пунктуальна. Всегда выполняю работу в срок.
По дополнительному запросу могу дать контакты рекомендателя.