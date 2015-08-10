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- Интернет-магазин женской одежды оптом248 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Все сделал быстро. Качественно. В срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкая задача и оплата сразу после факта выполнения. Спасибо за сотрудничество!
$5
10 баллов
8 лет назад
Все сделал отлично, спасибо
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата сразу по факту выполнения, без задержки. Понятна постановка задачи. Благодарю за сотрудничество.
$5
10 баллов
8 лет назад
Спасибо Алексею за проделанную работу! Все отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкая задача и оплата сразу после факта выполнения. Спасибо за сотрудничество!
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