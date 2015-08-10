k0pa

Алексей k0pa

 
33 годаУкраина/Хмельницкий
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Отзывы заказчиков
Vaverka
Арина 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Джумла. Пропал артикул на сайте, а в админке есть.
Все сделал быстро. Качественно. В срок. Рекомендую.
Отличный заказчик, четкая задача и оплата сразу после факта выполнения. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Нужно сделать ТЗ по сайту на вордпрессе
Все сделал отлично, спасибо
Отличный заказчик. Оплата сразу по факту выполнения, без задержки. Понятна постановка задачи. Благодарю за сотрудничество.
Ответный отзыв
abm
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
8 лет назад
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Спасибо Алексею за проделанную работу! Все отлично, рекомендую!
Отличный заказчик, четкая задача и оплата сразу после факта выполнения. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
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