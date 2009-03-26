Необходимо на постоянной основе нарастить показатели сайтов(не покупкой ссылок и не "черными" методами), чтоб показатели держались постоянно. Условия сотрудничества такие: 1. Оплата 1$ за 1тиц. Нужные параметры каждого сайта тиц50, ПР3. Оплата по результатам, если тиц меньше ...
- $5000Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5000
Нужно нарастить ТИЦ50,ПР3 сателлитам. Методы должны быть белыми(не спам и не закупка ссылок с бирж) и поднятие показателей должно быть на постоянной основе.Т.е. мне нужны гарантии или поддержка первое время, на случай, если показатели упадут. Работы будет ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад
В скором времени(максимум через месяц) нужно будет нарастить пузомерки у сетки сайтов.(Сайты переликовываться между собой не будут) Предлагайте свои цены и сроки за Тиц 50, ПР 3, а также гарантии(обязательно) Т.к. сайтов на раскрутку будет от 4х ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт15 лет назад