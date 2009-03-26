k0resh0k

Alex Golovin k0resh0k

 
NaN летУкраина
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Поднять Тиц 50 ПР 3

    $5000

    Необходимо на постоянной основе нарастить показатели сайтов(не покупкой ссылок и не "черными" методами), чтоб показатели держались постоянно. Условия сотрудничества такие: 1. Оплата 1$ за 1тиц. Нужные параметры каждого сайта тиц50, ПР3. Оплата по результатам, если тиц меньше ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нарастить пузомерки до Тиц 50, ПР 3

    $5000

    Нужно нарастить ТИЦ50,ПР3 сателлитам. Методы должны быть белыми(не спам и не закупка ссылок с бирж) и поднятие показателей должно быть на постоянной основе.Т.е. мне нужны гарантии или поддержка первое время, на случай, если показатели упадут. Работы будет ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нарастить Тиц 50 PR 3

    В скором времени(максимум через месяц) нужно будет нарастить пузомерки у сетки сайтов.(Сайты переликовываться между собой не будут) Предлагайте свои цены и сроки за Тиц 50, ПР 3, а также гарантии(обязательно) Т.к. сайтов на раскрутку будет от 4х ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад