Translator. Перекладач

Хороший перекладач розуміє, що від нього хоче клієнт, завжди заглибиться в специфіку поставленого завдання, ознайомитися з цільовою аудиторією, на яку розрахований переклад.

Я бакалавр, зі спеціальністю вчитель іноземних мов(англійська і німецька). Надаю індивідуальні заняття з молодим і старшим поколінням від 6 років і вище. Досвід роботи 3 роки. Я завжди вмотивована і цілеспрямована , щоб досягати краще . Тому завжди шукаю різні методи заробітку. Якщо Вам потрібно швидко, якісно, стисло і лаконічно- це до мене. Я завжди зацікавлена , аби клієнт був задоволений і працював зі мною на постійній основі.