k_marianna

Мари Марианна k_marianna

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

WRX
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
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Bootstrap
Работа выполнена качественно и в срок. Все пожелания-правки учтены и оперативно реализованы. Спасибо за сотрудничество.
Рекомендую заказчика.
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