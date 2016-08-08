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Мари Марианна
k_marianna
k_marianna
35 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Была
8 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Сергей
WRX
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
41 отзыв
$1
10 баллов
9 лет назад
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Bootstrap
Работа выполнена качественно и в срок. Все пожелания-правки учтены и оперативно реализованы. Спасибо за сотрудничество.
Рекомендую заказчика.
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Отзывы заказчиков
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