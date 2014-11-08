Резюме

Мамедова Айгюн Мовлудовна

Дата рождения: 4 февраля 1992г.

Семейноеположение: замужем

Гражданство:Россия (есть регистрация в Москве)

Тел.: 8925-386-2384

E-mail: [email protected]

Цель:Соискание должности корректора

Образование:2009-2014гг. - Дагестанский государственный университет, филологический факультет, кафедра русской

литературы. Специальность: филолог,русский язык и литература; тема выпускной квалификационной работы – «Произведения М. Булгакова, В. Гаршина, А.Чехова и Л. Андреева в сопоставительном аспекте».

Педагогическаяпрактика – Лицей №3 г. Махачкалы (Республика Дагестан), классный руководитель,

учитель русского языка и литературы.

1999-2009гг. – Лицей(физико-математический) при СОШ №19 г. Дербента (Республика Дагестан).

Опыт работы: Февраль-июль 2014г. Газета «Медицина Дагестана» («Уголок медсестры»), журналист.

Достижения:

Творческая деятельность:

1) Литературный конкурс«Моя Махачкала» (1-е место в номинации «Эссе», публикация в газете

«Махачкалинские известия»);

2) 1-й молодежный форум молодых писателей Дагестана (сборник «Мы – молодые»);

3) 5-е Совещание молодых писателей Северного Кавказа (публикация в сборниках «Вкус айвы» и

«Новые писатели» (Москва); публикация в журнале «Вайнах» (Чечня));

4) 6-е Совещание молодых писателей Северного Кавказа (публикация в журнале «Вайнах» (Чечня)).Публикации в периодических изданиях («Горцы», «Махачкалинские известия», «Гений» и др.).

Являлась именным стипендиатом (стипендия имени Расула Гамзатова (2012-2013гг., 2013-2014гг.)).

Научная деятельность:

Участник XXIМеждународной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов»

(МГУ, 2014г.; секция «Филология», лучшая работа).

Факультетские конференции (ДГУ):

1. Статья: «Красная корона» М. Булгаковаи «Красный цветок» В. Гаршина: опыт сопоставительного анализа» // Сборник научных статей. Махачкала, 2012.

2. Статья: «Красная корона» М. Булгаков и «Черный монах» А. Чехова: опыт сопоставительного анализа» // Сборник научных статей. К 90-летию Кнарик Ивановны Мегаевой. Махачкала, 2013.

3. Тезисы статьи «Красная корона» М.Булгакова и «Черный монах» А. Чехова: опыт сопоставительного анализа» // Тезисы докладов студенческой научно-теоретической конференции по приоритетным направлениям науки и техники Дагестанского государственного университета (г. Махачкала, апрель 2013г.). Махачкала, 2013.

Дополнительные умения и навыки:

Английский язык –разговорный;

Словацкий язык –начальный уровень;

Уверенный пользователь ПК.

Личные качества: Ответственность,пунктуальность, добросовестность, исполнительность, самостоятельность, работоспособность, дисциплинированность.