Резюме
Мамедова Айгюн Мовлудовна
Дата рождения: 4 февраля 1992г.
Семейноеположение: замужем
Гражданство:Россия (есть регистрация в Москве)
Тел.: 8925-386-2384
E-mail: [email protected]
Цель:Соискание должности корректора
Образование:2009-2014гг. - Дагестанский государственный университет, филологический факультет, кафедра русской
литературы. Специальность: филолог,русский язык и литература; тема выпускной квалификационной работы – «Произведения М. Булгакова, В. Гаршина, А.Чехова и Л. Андреева в сопоставительном аспекте».
Педагогическаяпрактика – Лицей №3 г. Махачкалы (Республика Дагестан), классный руководитель,
учитель русского языка и литературы.
1999-2009гг. – Лицей(физико-математический) при СОШ №19 г. Дербента (Республика Дагестан).
Опыт работы: Февраль-июль 2014г. Газета «Медицина Дагестана» («Уголок медсестры»), журналист.
Достижения:
Творческая деятельность:
1) Литературный конкурс«Моя Махачкала» (1-е место в номинации «Эссе», публикация в газете
«Махачкалинские известия»);
2) 1-й молодежный форум молодых писателей Дагестана (сборник «Мы – молодые»);
3) 5-е Совещание молодых писателей Северного Кавказа (публикация в сборниках «Вкус айвы» и
«Новые писатели» (Москва); публикация в журнале «Вайнах» (Чечня));
4) 6-е Совещание молодых писателей Северного Кавказа (публикация в журнале «Вайнах» (Чечня)).Публикации в периодических изданиях («Горцы», «Махачкалинские известия», «Гений» и др.).
Являлась именным стипендиатом (стипендия имени Расула Гамзатова (2012-2013гг., 2013-2014гг.)).
Научная деятельность:
Участник XXIМеждународной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов»
(МГУ, 2014г.; секция «Филология», лучшая работа).
Факультетские конференции (ДГУ):
1. Статья: «Красная корона» М. Булгаковаи «Красный цветок» В. Гаршина: опыт сопоставительного анализа» // Сборник научных статей. Махачкала, 2012.
2. Статья: «Красная корона» М. Булгаков и «Черный монах» А. Чехова: опыт сопоставительного анализа» // Сборник научных статей. К 90-летию Кнарик Ивановны Мегаевой. Махачкала, 2013.
3. Тезисы статьи «Красная корона» М.Булгакова и «Черный монах» А. Чехова: опыт сопоставительного анализа» // Тезисы докладов студенческой научно-теоретической конференции по приоритетным направлениям науки и техники Дагестанского государственного университета (г. Махачкала, апрель 2013г.). Махачкала, 2013.
Дополнительные умения и навыки:
Английский язык –разговорный;
Словацкий язык –начальный уровень;
Уверенный пользователь ПК.
Личные качества: Ответственность,пунктуальность, добросовестность, исполнительность, самостоятельность, работоспособность, дисциплинированность.