kafarov-03

Юридические услуги

Юрист с опытом работы в сфере юриспруденции более 15 лет. Опыт работы в крупных российский холдингах.Специализация: гражданско-правовая.

Подготовка любых документов, в том числе международные договоры и соглашения, договоры в рамках IT-проектов, пользовательское соглашение для сайта и.т.д. Разработка пакета документов о защите коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации. Арбитраж,представительство в судах общей юрисдикции и органах власти. Обжалование решений, постановлений государственных органов. Полное юридическое сопровождение бизнеса, в том числе дистанционно.