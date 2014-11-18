Разработка мобильных приложений "под ключ"

Наша компания является лидером в Беларуси по предоставлению услуг IT-аутсорсинга. Основным направлением в компании является разработка мобильных приложения для малого, среднего и большого бизнеса “под ключ”.

Компания насчитывает штат из 12 человек, которые являются основной командой, а также более 20 человек, профессионалов своего дела, разбросаны по всему миру.

В активе компании насчитывается более 10 проектов для мобильных платформ.