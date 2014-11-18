kakaduapps

Егор Карпович kakaduapps

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка мобильных приложений "под ключ"

Наша компания является лидером в Беларуси по предоставлению услуг IT-аутсорсинга. Основным направлением в компании является разработка мобильных приложения для малого, среднего и большого бизнеса “под ключ”.

Компания насчитывает штат из 12 человек, которые являются основной командой, а также более 20 человек, профессионалов своего дела, разбросаны по всему миру.

В активе компании насчитывается более 10 проектов для мобильных платформ. 

Мобильные приложения
нет отзывов
$15/час
от 7 дней
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