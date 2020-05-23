Немножко о себе, своих навыках и работоспособности.

Учусь на втором курсе Дальневосточного Федерального Университета на специальности бизнес информатика. Могу кратко и понятно изложить в письменном виде нужную заказчику информацию, владею навыками копирайтера. Могу помочь с домашним заданием по математическим дисциплинам(физика, математика, линейная алгебра, математический анализ, теория вероятностей.) Прочитал достаточное количество книг, поэтому обладаю обширным словарным запасом и знаниями в различных сферах, которые помогу быстро разобраться в поставленной цели и выполнить заказ в сжатые сроки.