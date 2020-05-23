Немножко о себе, своих навыках и работоспособности.
Учусь на втором курсе Дальневосточного Федерального Университета на специальности бизнес информатика. Могу кратко и понятно изложить в письменном виде нужную заказчику информацию, владею навыками копирайтера. Могу помочь с домашним заданием по математическим дисциплинам(физика, математика, линейная алгебра, математический анализ, теория вероятностей.) Прочитал достаточное количество книг, поэтому обладаю обширным словарным запасом и знаниями в различных сферах, которые помогу быстро разобраться в поставленной цели и выполнить заказ в сжатые сроки.
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- Экономика и статистика52 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
Работа была сделана в срок, качественно. Исполнитель был всегда на связи, никаких неудобств во время выполнения заказа не произошло. Рекомендую.
Ответный отзыв
всё прошло без заминок