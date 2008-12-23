kaltmanmark

Марк Кальтман kaltmanmark

 
47 летРоссия/Минеральные Воды
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
adidas_UA
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать в 3D
Одно удовольствие работать с таким заказчиком. Граммотно излагает задание, обеспечивает всеми необходимыми материалами. Рекомендую. Успехов в новых проектах!
Отлично выполнена работа, в короткие сроки со всеми пожеланиями. Профессионально и качественно! Наивысшие рекомендации! Надеемся на дальнейшее сотрудничество с уважением рекламно выставочная компания Euro-Expo. С уважением Марк Кальтман.
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