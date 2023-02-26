Моя забота - качество и удобство вашего сайта. Занимаюсь вёрсткой сайтов с чистым и валидным кодом. Использую БЭМ, CSS3, HTML5, JavaScript, PHP.
Гарантии на вёрстку. В течении недели после передачи заказа в архив, бесплатно вношу правки, которые были упущены при проверке работы.
Работая со мной, вы экономите: время, деньги и нервы.
Аккаунт завёл недавно, раньше работал в фирме веб-разработчиком. Ушёл и решил стать фрилансером, поэтому отзывов нет. Первым 10рым клиентам за отзыв сделаю скидку 20% от ставки. Отзыв не обязательно должен быть положительным, он должен быть правдивым.
К выполнению работы готов приступить уже сейчас.
Дополнительные контактные данные:
Telegram: @kama_34
Номер телефона: +79101663108
Рад нашему будущему сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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