Моя забота - качество и удобство вашего сайта. Занимаюсь вёрсткой сайтов с чистым и валидным кодом. Использую БЭМ, CSS3, HTML5, JavaScript, PHP.

Гарантии на вёрстку. В течении недели после передачи заказа в архив, бесплатно вношу правки, которые были упущены при проверке работы.

Работая со мной, вы экономите: время, деньги и нервы.

Аккаунт завёл недавно, раньше работал в фирме веб-разработчиком. Ушёл и решил стать фрилансером, поэтому отзывов нет. Первым 10рым клиентам за отзыв сделаю скидку 20% от ставки. Отзыв не обязательно должен быть положительным, он должен быть правдивым.

К выполнению работы готов приступить уже сейчас.

Дополнительные контактные данные:

Вк: https://vk.com/kama_34

Telegram: @kama_34

Номер телефона: +79101663108

Рад нашему будущему сотрудничеству!