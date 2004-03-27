Эдит-редактирование фотографий, создание AR масок для Instagram

Доброго времени суток. Я создаю AR маски разного типа (цветокоррекция, фильтры, ретушь, рандомайзеры, вращающиеся обьекты и др.) для инстаграм, а также делаю полную цветокоррекцию в программе Adobe Lightroom и редактирование фотографий (различная стилистика, пр: эффекты текстур, создание многослойных коллажей, мудборды, исправление и др.) в программе Adobe Photoshop.

Среди моих заказов числятся: две моушн маски в инстаграм для коммерческого использования волонтерскому движению города, маска-рандомайзер с случайным выбором одного изображения из 23 - для зарубежного магазина спортивной обуви.

С радостью и отвественностью возьмусь за Ваш заказ, гарантирую своевременную отправку и качественное выполнение.