Фотограф. Ретушер. Рерайтер. Профессионал.

Профессиональный фотограф с 2010 года.

Навыки:

-ретушь фото (2 года работы чисто ретушером в комании по производству выпускных альбомом под ключ)

-пакетная обработка

-ведение аккаунтов в инстаграме и группы в ВК

-ведение канала в телеграме

-рерайт статей любой тематики