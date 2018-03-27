Фотограф. Ретушер. Рерайтер. Профессионал.
Профессиональный фотограф с 2010 года.
Навыки:
-ретушь фото (2 года работы чисто ретушером в комании по производству выпускных альбомом под ключ)
-пакетная обработка
-ведение аккаунтов в инстаграме и группы в ВК
-ведение канала в телеграме
-рерайт статей любой тематики
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$18
10 баллов
6 лет назад
Екатериной отлично справилась с моей задачей, все оперативно и без нареканий. Рекомендую.
Ответный отзыв
Михаил хороший заказчик-задача четко поставлена, общение вежливое и по делу. Оплата пришла почти сразу после выполнения заказа
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга