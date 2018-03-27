kamar_m

Екатерина Маринина kamar_m

 
37 летРоссия/Воронеж
15 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Фотограф. Ретушер. Рерайтер. Профессионал.

Профессиональный фотограф с 2010 года.

Навыки:

-ретушь фото (2 года работы чисто ретушером в комании по производству выпускных альбомом под ключ)

-пакетная обработка

-ведение аккаунтов в инстаграме и группы в ВК

-ведение канала в телеграме

-рерайт статей любой тематики

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
kovalskys
45 летЛатвия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$18
10 баллов
6 лет назад
Сбор фотографий в Вконтакте
Екатериной отлично справилась с моей задачей, все оперативно и без нареканий. Рекомендую.
Михаил хороший заказчик-задача четко поставлена, общение вежливое и по делу. Оплата пришла почти сразу после выполнения заказа
Ответный отзыв
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга