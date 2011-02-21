финский, английский, немецкий языки
- Художественные и технические переводы с финского языка (фриланс)
(статьи, художественные тексты и пр.)
- Художественные и технические переводы с английского языка (фриланс)
(статьи, художественные тексты, локализация компьютерных игр и пр.)
- Опыт технических переводов с немецкого языка для агентства
(должностные инструкции, договоры, инструкций по применению и т.д.), художественного перевода (фриланс)
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
14 лет назад
Очень доволен качеством исполнения перевода. Высокий профессиональный уровень, вдумчивый, грамотный подход, очень качественная работа. С удовольствием продолжаем сотрудничество!
Ответный отзыв
С Алексеем приятно сотрудничать и общаться. ТЗ точны, тексты, предлагаемые к переводу, интересны по содержанию, чему можно только порадоваться. Оплата своевременна, что радует не меньше :)
Переводы
1 отзыв
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга