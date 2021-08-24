Web-дизайнер, UX-дизайнер

Меня зовут Александра, я junior-designer‍

Проходила обучение по веб-дизайну от WayUp и Sovaschool.

👉 Есть чувство стиля

👉 Знаю принципы юзабилити и психологии пользователя

👉 Уверенно работаю в редакторах Figma и Photoshop

👉 Имею опыт переноса дизайна в Tilda.

Как человек коммуникабельная, способна нести ответственность, всегда нацелена на результат, открыта ко всему новому

Буду рада сотрудничать!