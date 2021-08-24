Александра Канева kanevaalexandrakanevaalexandra
22 годаРоссия/Казань
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Web-дизайнер, UX-дизайнер
Меня зовут Александра, я junior-designer
Проходила обучение по веб-дизайну от WayUp и Sovaschool.
👉 Есть чувство стиля
👉 Знаю принципы юзабилити и психологии пользователя
👉 Уверенно работаю в редакторах Figma и Photoshop
👉 Имею опыт переноса дизайна в Tilda.
Как человек коммуникабельная, способна нести ответственность, всегда нацелена на результат, открыта ко всему новому
Буду рада сотрудничать!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн главной страницы сайт юридической компании12 просмотров
- Концепция сайта для коктейльного бара22 просмотра
- Лендинг для SMM-агентства9 просмотров