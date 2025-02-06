kanivmonster

3 причины выбрать меня исполнителем!

1. Результат. Вы получите готовый сайт, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.

2. Всегда на связи. Поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

3. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не

понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».

Гарантии:

- Если находятся какие-то ошибки после исполнения работы или оплаты, я их исправляю.

- Срок действия гарантии - одна неделя после исполнения работы или оплаты.

Работа:

- Адаптирую сайты под мобильные устройства, а также настраиваю кроссбраузерность

- Верстаю макеты из Figma

- Делаю CSS анимации

- Пишу HTML-код по методологии БЭМ

- Исправляю ошибки в чужой вёрстке

Технологии:

- HTML/HTML5

- CSS/CSS3 (Sass, Scss)

- БЭМ

- Flexbox

- Grid