kanivmonster

1. Результат. Вы получите готовый сайт, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.
2. Всегда на связи. Поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.
3. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не
понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».
Гарантии:
- Если находятся какие-то ошибки после исполнения работы или оплаты, я их исправляю.
- Срок действия гарантии - одна неделя после исполнения работы или оплаты.
Работа:
- Адаптирую сайты под мобильные устройства, а также настраиваю кроссбраузерность
- Верстаю макеты из Figma
- Делаю CSS анимации
- Пишу HTML-код по методологии БЭМ
- Исправляю ошибки в чужой вёрстке
Технологии:
- HTML/HTML5
- CSS/CSS3 (Sass, Scss)
- БЭМ
- Flexbox
- Grid