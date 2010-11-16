Знание PHP на уровне Senior developer. Область работ: постоянные работы по веб-разработке собственных сайтов. ЦМС самодельная, использует самодельный фрейворк. Типы работы: от правки верстки до написания новых модулей и, даже, доработки фрейморка. Требуемый уровень php: ООП, работа ...
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- $2500Управление проектами2 заявкиЗакрыт11 лет назад
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Цель: получить восстановленную копию, работающую в web, будет предоставлен доступ к Директ Админу для закачки файлов. Важные моменты: отсутствие битых ссылок; орагнизовать файлы admin/top.php и admin/bottom.php для удобной работы со ссылками; внешние ссылки в nofollow noindex. Только <<Безопасная сделка>> или ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Задача: разработка системы для учета данных о поставщиках товаров. Этапы: 1. Разработка системы по ТЗ ( в приложении) , наполнение базы данных из xls файла ( в приложении ), как описано в тех.задании. Срок — ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад