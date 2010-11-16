kantar

Александр Кудряшов kantar

 
44 годаРоссия/Челябинск
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Менеджер проектов, PHP

    $2500

    Знание PHP на уровне Senior developer. Область работ: постоянные работы по веб-разработке собственных сайтов. ЦМС самодельная, использует самодельный фрейворк. Типы работы: от правки верстки до написания новых модулей и, даже, доработки фрейморка. Требуемый уровень php: ООП, работа ...

    PHPjQuery
    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Восстановление сайта из webarchive

    $20

    Цель: получить восстановленную копию, работающую в web, будет предоставлен доступ к Директ Админу для закачки файлов. Важные моменты: отсутствие битых ссылок; орагнизовать файлы admin/top.php и admin/bottom.php для удобной работы со ссылками; внешние ссылки в nofollow noindex. Только &lt;&lt;Безопасная сделка&gt;&gt; или ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка базы данных поставщиков

    $250

    Задача: разработка системы для учета данных о поставщиках товаров. Этапы: 1. Разработка системы по ТЗ ( в приложении) , наполнение базы данных из xls файла ( в приложении ), как описано в тех.задании. Срок — ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад