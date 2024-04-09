Я – людина, яка легко захоплюється, тому у мене багато різних хобі. У дитинстві я ходила в художню школу, але потім кинула. Хоча я і досі люблю малювати, але зараз мені більше подобається фотографія.

Я ходжу в школу фотографів і вчуся робити професійні знімки. У Криму для цього є всі умови: тут дуже красиво і багато місць, які хочеться відобразити на фото.

Важлива частина мого життя-музика, а точніше, ритму. Я граю на африканському барабані-джембе. Це просто приголомшливий музичний інструмент з глибоким звучанням.

У Севастополі багато людей, які теж люблять грати на барабанах — іноді ми збираємося на березі моря і влаштовуємо джем-вечірки. Будь-який перехожий може прийти сюди і потанцювати, поки ми граємо різні ритми – африканські, кубинські, Ямайські.

Ще я дуже люблю читати – не бульварні романи або детективи, а серйозні хороші книги. Мої улюблені письменники – це Джек Лондон, Ернест Хемінгуей, Антон Чехов, Ілля Ільф і Євген Петров, О’генрі, Кен Кізі, Джером К.Джером, Артур Конан Дойль. У їхніх творах є все, що я так люблю: роздуми про життя, гумор, іронія.

У Барнаулі у нас була велика бібліотека, але при переїзді її довелося залишити. Дуже шкода, тому що мені подобаються саме паперові книги – в них є якась особлива чарівність. Люблю запах книжкових сторінок, друкарської фарби. Читати книги з планшета або ноутбука зовсім не так цікаво.

Ще одна невід’ємна частина мого життя – це танці. Зараз я відвідую студію сучасних танців – мені подобаються джаз-фанк, хіп-хоп.